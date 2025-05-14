У Костянтинівці пролунали вибухи: попередньо, росіяни вдарили КАБами

Близько 11:30 у середу, 14 травня, у місті Костянтинівка Донецької області пролунали вибухи. Про це повідомляє канал «Типова Костянтинівка».
Зазначається, що, судячи з звуку вибухів, удару було завдано авіабомбами.
Каналу опублікував фото диму, що піднімається після прильоту.
Наразі немає інформації про постраждалих та руйнування.
Раніше повідомлялося, що в ніч проти 14 травня Дружківська громада зазнала російського обстрілу. За інформацією начальника ОВА, постраждалих серед мирного населення немає.
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