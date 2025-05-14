У Костянтинівці пролунали вибухи: попередньо, росіяни вдарили КАБами

Сьогодні вдень росіяни знову обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Фото: Типова Костянтинівка

Близько 11:30 у середу, 14 травня, у місті Костянтинівка Донецької області пролунали вибухи. Про це повідомляє канал «Типова Костянтинівка».

Зазначається, що, судячи з звуку вибухів, удару було завдано авіабомбами.

Каналу опублікував фото диму, що піднімається після прильоту.

Наразі немає інформації про постраждалих та руйнування.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 14 травня Дружківська громада зазнала російського обстрілу. За інформацією начальника ОВА, постраждалих серед мирного населення немає.