В ночь на 14 мая Дружковка подверглась российскому обстрелу

Войска РФ обстреляли Дружковку в ночь на 14 мая. Фото: соцсети

Российские войска в ночь на 14 мая обстреляли Дружковскую громаду Донецкой области. Об этом сообщают местные жители.

Отмечается, что под удар попал частный сектор в микрорайоне Сурово.

По словам местных жителей, взрыв прогремел около 2:00 ночи.

В результате обстрела повреждено несколько частных домов. Предварительно, пострадавших среди мирного населения нет.

К этому часу нет официальной информации о последствиях обстрела.