В ночь на 14 мая Дружковка подверглась российскому обстрелу

Российские войска в ночь на 14 мая обстреляли Дружковскую громаду Донецкой области. Об этом сообщают местные жители.
Отмечается, что под удар попал частный сектор в микрорайоне Сурово.
По словам местных жителей, взрыв прогремел около 2:00 ночи.
В результате обстрела повреждено несколько частных домов. Предварительно, пострадавших среди мирного населения нет.
К этому часу нет официальной информации о последствиях обстрела.
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