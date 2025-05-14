Евросоюз собирается снова ввести пошлины на украинские товары, отмененные после начала войны — FT

На украинские товары страны Евросоюза снова собираются ввести пошлины. Иллюстративное фото

Евросоюз готовится в течение нескольких недель отменить беспошлинный ввоз украинских товаров. Об этом сообщает 14 мая британское издание Financial Times, ссылаясь на слова источников.

Отмечается, что ЕС собирается прекратить действие льготного беспошлинного режима, введенного для Украины в дополнение к соглашению о свободной торговле в 2022 году после начала полномасштабной войны. Этот режим позволяет ввозить большинство украинских товаров в ЕС без взимания пошлин. Срок действия режима истекает через три недели, 6 июня 2025 года.

«Евросоюз решил прекратить действие специального торгового соглашения после того, как с такой инициативой выступила Польша, объяснив это интересами польских фермеров», — пишет FT.

По словам источников издания, переходные меры сильнее всего скажутся на кукурузе, сахаре, меде и мясе птицы. Так, беспошлинная квота на кукурузу снизится с 4,7 миллиона тонн до 650 тысяч тонн, квота на мясо птицы — с 57,1 тысячи до 40 тысяч, на сахар — со 109 тысяч до 40,7.

Представитель Еврокомиссии подтвердил изданию, что льготный режим для украинской сельхозпродукции не будет возобновлен, поскольку стороны работают над пересмотром соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной.