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Беспилотники атаковали один из крупнейших военных заводов России: поврежден цех предприятия

26 мая 2025, 17:24

Беспилотники атаковали один из крупнейших военных заводов России: поврежден цех предприятия

Тула во время атаки БПЛА. Фото: кадр из видео Тула во время атаки БПЛА. Фото: кадр из видео

25 мая в результате атаки БПЛА поврежден один из цехов предприятия АО «Щегловский вал» в городе Тула РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA со ссылкой на источники.

Обломки беспилотника упали на территорию предприятия и повредили крышу и остекление механического цеха.

Это одно из крупнейших предприятий российской оборонной промышленности, которое разрабатывает управляемое оружие для сухопутных войск, системы ПВО и боевое стрелковое оружие. На заводе производят боевые машины для ЗРПК «Панцирь-С» и «Панцирь-С1», а также – опытные образцы военной техники, в том числе БМП «Курганец», ББМ «Бумеранг» и танк «Армата».

Напомним, что ночью 26 мая дроны атаковали города Елабуга в Республике Татарстан РФ, там производят «шахеды».

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