Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения для Украины на дальность ударов западным оружием по РФ

Британская ракета Storm Shadow. Фото: Воздушные силы ВСУ

Больше нет ограничений на дальнобойность для оружия, которое будут поставлять Украине Германия, Великобритания, Франция и США. Об этом на форуме немецкого телеканала WDR сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает «Суспільне».



По его словам, это значит, что Украина может себя защищать, например, атакуя военные цели в России.



«Раньше Украина не могла этого сделать – за небольшими исключениями. Теперь она может. На жаргоне мы называем это дальнобойным огнем, то есть оснащением Украины оружием, которое атакует военные цели в глубине. И это решающий фактор», – заявил канцлер Германии.

Напомним, что 25 мая беспилотники атаковали один из крупнейших военных заводов России, в результате чего поврежден цех предприятия.