Німеччина, Велика Британія, Франція та США зняли обмеження для України на дальність ударів західною зброєю по РФ

Британська ракета Storm Shadow. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Більше немає обмежень на далекобійність для зброї, яку постачатимуть Україні Німеччина, Велика Британія, Франція та США. Про це на форумі німецького телеканалу WDR повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає «Суспільне».



За його словами, це означає, що Україна може себе захищати, наприклад, атакуючи військові цілі у Росії.



«Раніше Україна не могла цього зробити – за невеликими винятками. Тепер вона може. На жаргоні ми називаємо це далекобійним вогнем, тобто оснащенням України зброєю, яка атакує військові цілі у глибині. І це вирішальний чинник», – заявив канцлер Німеччини.

Нагадаємо, що 25 травня безпілотники атакували один із найбільших військових заводів Росії, внаслідок чого пошкоджений цех підприємства.