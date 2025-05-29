ВСУ ударили по базе ВС РФ в Курской области — здание разрушено

Результат удара по оккупантам. Фото: кадр из видео

В посёлке Коренево Курской области ночной удар пришёлся по одному из пунктов постоянной дислокации ВС РФ. Видео с последствиями атаки опубликовал телеграм-канал «Exilenova+».



По состоянию на 11:00 продолжается разбор завалов и подвоз чёрных мешков. На кадрах видно, что двух- или трёхэтажное здание почти полностью разрушено.



Коренево находится более чем в 40 км от границы с Сумской областью, где, по данным Госпогранслужбы, Россия сосредоточила около 50 тысяч военных.



По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, на границе с Сумской областью у ВС РФ достаточно личного состава для возможной атаки на этом направлении.

Ранее в районе населённого пункта Беловоды было зафиксировано продвижение оккупационных сил. Также напомним, что в Сумской области российские военные захватили 4 населенных пункта.