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РФ просувається біля Біловодів, Кам'янки та Котлярівки — DeepState

27 травня 2025, 14:48

РФ просувається біля Біловодів, Кам'янки та Котлярівки — DeepState

Аналітики фіксують просування військ РФ біля Котлярівки. Фото: скріншот DeepState Аналітики фіксують просування військ РФ біля Котлярівки. Фото: скріншот DeepState

Російські війська просунулися в районах Біловодів, Кам'янки та Котлярівки. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState із посиланням на свіжі зміни лінії фронту.

Просування ЗС РФ біля населеного пункту Біловоди. Фото: скріншот DeepState

У районі населеного пункту Біловоди зафіксовано просування окупаційних сил. Це збігається із заявою голови Сумської ОВА Олега Григорова, який повідомив, що на території Сумської області під контролем противника вже перебувають Новеньке, Басівка (Юнаківська громада), а також Веселівка та Журавка (Хотінська громада).

За його словами, противник продовжує наступальні дії, намагаючись створити так звану «буферну зону» вздовж кордону. Одночасно на Харківському напрямку ворог атакував райони Кам'янки, Вовчанська та Дворічної.

Просування ЗС РФ біля населеного пункту Кам'янка. Фото: скріншот DeepState

Також російські сили активні на Покровському напрямку, де тільки за добу здійснили 65 штурмових дій поблизу 11 населених пунктів, включно з Котлярівкою. Попри спротив Сил оборони, аналітики фіксують поступове просування військ РФ.

Ситуація залишається напруженою на одразу кількох ділянках фронту.

Раніше російські окупаційні війська домоглися тактичного просування в районах Тихого та Старої Миколаївки.

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