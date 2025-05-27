Росіяни захопили 4 населені пункти на Сумщині — ОВА

У Сумській області російські військові захопили 4 населені пункти — Новеньке та Басівку Юнаківської громади, Веселівку та Журавку Хотинської громади.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«На сьогоднішній день під контролем противника в Сумській області знаходяться Новеньке та Басівка Юнаківської громади, Веселівка та Журавка Хотинської громади», — написав він у соцмережі.

Григоров зазначив, що мешканці цих сіл давно евакуйовані, загрози для цивільного населення там немає.

«Противник продовжує спроби просування з метою створення так званої "буферної зони". Бойові дії продовжуються на околицях села Водологи та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кондратівки Хотинської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади», — додав він.