ЗСУ вдарили по базі ЗС РФ у Курській області — будівлю зруйновано

Результат удару по окупантах. Фото: кадр із відео

У селищі Кореневе Курської області нічний удар припав на один із пунктів постійної дислокації ЗС РФ. Відео з наслідками атаки опублікував телеграм-канал «Exilenova+».



Станом на 11:00 триває розбір завалів і підвезення чорних мішків. На кадрах видно, що дво- або триповерхова будівля майже повністю зруйнована.



Кореневе розташоване більш ніж за 40 км від кордону з Сумською областю, де, за даними Держприкордонслужби, Росія зосередила близько 50 тисяч військових.



За словами представника ДПСУ Андрія Демченка, на кордоні з Сумською областю у ЗС РФ достатньо особового складу для можливої атаки на цьому напрямку.

Раніше в районі населеного пункту Біловоди було зафіксовано просування окупаційних сил. Також нагадаємо, що в Сумській області російські військові захопили 4 населених пункти.