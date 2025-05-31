Еще 11 сел на Сумщине подлежат обязательной эвакуации — угроза со стороны РФ растет

В Сумской области объявлена обязательная эвакуация ещё из 11 населённых пунктов. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров.
«Решение принято из-за постоянной угрозы жизни граждан в результате обстрелов приграничных громад», — отметил Григоров в Facebook.
Эвакуации подлежат жители следующих сёл:
Жителям предоставляется бесплатный транспорт, гуманитарная помощь, временное жильё и соцвыплаты.
Глава ОВА подчеркнул, что откладывать решение об эвакуации опасно: «Оставаться в зоне постоянной угрозы — это риск для вашей жизни и здоровья».
На сегодня под обязательную эвакуацию в Сумской области подпадают уже 213 населённых пунктов.
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