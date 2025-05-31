Ночью РФ атаковала Харьковщину, Донетчину и Сумщину: сколько дронов и ракет сбито

В ночь на 31 мая Украина подверглась крупной воздушной атаке. Войска РФ выпустили 114 средств воздушного нападения, в том числе 107 ударных дронов Shahed («Шахед»), ракеты и беспилотники-имитаторы. Основными целями стали Харьковская, Сумская и Донецкая области.



Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, к утру субботы силами ПВО удалось сбить 69 дронов и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Ещё 30 беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Всего уничтожено или нейтрализовано 99 воздушных целей.



Атака шла с разных направлений: с территории России — Миллерово, Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированного Крыма (Чауда). Использовались также 2 ударных реактивных БпЛА из Белгородской области и 2 зенитные ракеты С-300.



Несмотря на эффективность ПВО, в 13 населённых пунктах зафиксированы попадания в результате атаки.

В отражении удара участвовали подразделения авиации, зенитные ракетные войска, силы радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы беспилотной обороны.

Также ночью в Курской области России произошла атака беспилотников. Ночью 30 мая российские войска нанесли удары по Краматорску и Славянску.