Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Российский дрон ударил по блокпосту в Сумской области: там находился полицейский

30 мая 2025, 16:31

Российский дрон ударил по блокпосту в Сумской области: там находился полицейский

По блокпосту в Сумской области ударил российский беспилотник. Кадр из видео По блокпосту в Сумской области ударил российский беспилотник. Кадр из видео

Российский беспилотник «Ланцет» ударил по блокпосту в Сумской области, где в тот момент находился полицейский. Он выжил.

Видео попадания «Ланцета» показал военный Михаил Скляр.

На нем видно, как российский дрон влетает в постройки в блокпосте, под навесом которых в этот момент находится человек в желтом жилете, похожем на тот, который носят полицейские.

В результате помещение было разрушено, а вот состояние мужчины с видео определить нельзя, потому что оно обрывается.

Впоследствии удалось выяснить, что мужчиной действительно оказался полицейский, по имени Данило, пишет сумское издание «Кордон. Медіа». Он получил ранение средней тяжести, но выжил. Его жизни ничего не угрожает, и он скоро вернется на работу.

Также отмечается, что это произошло несколько дней назад.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
блокпост Сумская область Атака БПЛА
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:55
На газонакопительной станции в оккупированном Енакиево прогремел взрыв
00:14
Главное за день: РФ оккупировала Зеленое Поле. В Ставрополе убит майор, причастный к бомбардировке Мариуполя
00:13
На Луганщине оккупанты схватили гражданина Украины
21:16
В Украине будут судить участника так называемой «самообороны Крыма»
16:16
С оккупированной Херсонщины вернули двух сирот в Украину
13:03
На реализацию закона о компенсациях ВПЛ за разрушенное жилье нужно 3,3 трлн грн
00:00
Лесной пожар охватил окрестности Северскодонецка — сгорели десятки гектаров
23:35
Главное за день: Переговоры в Стамбуле 2 июня. РФ атаковала Константиновку трижды за сутки
22:44
Оккупационная армия на Сумщине заняла несколько сел
19:30
В Мариуполе на месте кладбища оккупационная власть сделала свалку строительного мусора
16:20
Оккупационные власти не смогли преодолеть дефицит спасателей
15:12
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:14
Главное за день: Захват четырех сел на Сумщине. Германия отрицает новые решения по оружию
18:03
Запорожскую АЭС Россия хочет подключить к своей энергосистеме — NYT
16:57
«Глава» оккупированной Новой Каховки Виталий Гура уволен за «недостойное поведение»: он арестован
16:28
Россияне захватили 4 населенных пункта в Сумской области — ОВА
11:21
РФ внедряет в школах на ВОТ учебники по дронам
23:01
В захваченном Мариуполе распиливают на металлолом машиностроительного гиганта «Азовмаш»: в горсовете рассказали, что известно
23:00
Главное за день: Украине разрешили дальнобойные удары. Трамп пригрозил санкциями Путину
21:39
На Луганщине ФСБ задержала местного жителя, которого оккупанты подозревают в «финансировании "Азова"»
все новости
17:14
МИД Турции предложил к финальным мирным переговорам подключить Эрдогана
16:52
Адвокат экс-главы Славянска Нели Штепы просит остановить производство из-за ее болезни
16:38
Воевать не передумали: в РФ реконструируют бомбоубежища времен СССР
16:36
«Верховный суд ДНР» приговорил к почти 30 годам колонии бойца «Азова»: его «обвиняют» в обстреле села под Мариуполем
16:31
Российский дрон ударил по блокпосту в Сумской области: там находился полицейский
15:57
Украинские медики получат 200 тысяч за работу в селах и прифронтовых зонах — условия
15:46
Китай отказался принять супертанкер с российской нефтью
15:42
Украинский меморандум о мире: Келлог одобрил, а Москва молчит до встречи в Стамбуле
15:17
«Спецоперация» во Владивостоке: российские власти заявили о взрыве баллона, но район — военная зона
15:14
Украинская ПВО уничтожила новейший реактивный дрон РФ над Черным морем: в ГУР показали кадры
14:55
На газонакопительной станции в оккупированном Енакиево прогремел взрыв
14:51
В Кремле назвали условия для встречи Зеленского, Путина и Трампа
14:28
Российская армия ударила по городу Белицкое на Донетчине: загорелась пятиэтажка
14:14
В Константиновском УГХ опровергли слухи об отключении газа с 1 июня
13:50
Удар «шахеда» по пятиэтажке в Белозерском: разрушены три верхних этажа, под завалами могут быть люди
13:28
Россияне сбросили на Дружковку авиабомбу
12:53
Россия заманивает из оккупированного Луганска подростков на производство «шахедов» в Татарстане – ОВА
11:48
США не будут отправлять свою делегацию на второй раунд переговоров между Россией и Украиной — СМИ
11:05
За сутки войска РФ 50 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области — ОВА
10:44
Российские войска оккупировали два села в Донецкой области: одно из них возле границы с Днепропетровщиной – DeepState
все новости
ВИДЕО
По блокпосту в Сумской области ударил российский беспилотник. Кадр из видео Российский дрон ударил по блокпосту в Сумской области: там находился полицейский
30 мая, 16:31
Работа украинской ПВО по новейшему дрону РФ над Черным морем. Фото: кадр из видео Украинская ПВО уничтожила новейший реактивный дрон РФ над Черным морем: в ГУР показали кадры
30 мая, 15:14
В оккупированном Енакиево Донецкой области прогремел взрыв. Иллюстративное фото На газонакопительной станции в оккупированном Енакиево прогремел взрыв
30 мая, 14:55
Уничтоженный российский склад ГСМ. Фото: кадр из видео Украинские войска уничтожили российский склад ГСМ: командующий НГУ показал видео
30 мая, 09:52
Последствия массированной атаки «шахедов» на Харьков. Фото: Харьковский горсовет «Шахеды» ночью массированно атаковали Харьков: повреждены десятки домов и троллейбусов, есть пострадавшие
30 мая, 09:18
На Луганщине оккупанты схватили гражданина Украины На Луганщине оккупанты схватили гражданина Украины
30 мая, 00:13

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор