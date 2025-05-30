Российский дрон ударил по блокпосту в Сумской области: там находился полицейский

По блокпосту в Сумской области ударил российский беспилотник. Кадр из видео

Российский беспилотник «Ланцет» ударил по блокпосту в Сумской области, где в тот момент находился полицейский. Он выжил.

Видео попадания «Ланцета» показал военный Михаил Скляр.

На нем видно, как российский дрон влетает в постройки в блокпосте, под навесом которых в этот момент находится человек в желтом жилете, похожем на тот, который носят полицейские.

В результате помещение было разрушено, а вот состояние мужчины с видео определить нельзя, потому что оно обрывается.

Впоследствии удалось выяснить, что мужчиной действительно оказался полицейский, по имени Данило, пишет сумское издание «Кордон. Медіа». Он получил ранение средней тяжести, но выжил. Его жизни ничего не угрожает, и он скоро вернется на работу.

Также отмечается, что это произошло несколько дней назад.