За май ВСУ поразили 58 военных объектов в тылу России

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвёл итоги работы Сил обороны Украины за май 2025 года. По его словам, украинские военные продолжают сдерживать наступление российской армии, нанося ей значительные потери.



По информации Сырского, основные усилия войска РФ сосредоточили на направлениях Покровск, Торецк, Лиман, Новопавловка, а также в приграничных районах Сумской области. Также значительно активизировались действия оккупантов на Запорожском направлении, где они проводят наступательные операции.



Командование ВСУ усиливает оборону за счёт резервов и огневого воздействия по российским позициям.



«Мы проводим активные действия, чтобы улучшить наше тактическое положение, в том числе на территории страны-агрессора. Артиллерия, авиация и беспилотные системы наносят по врагу комплексные удары. Только в мае Россия потеряла более 34 тысяч солдат», — сообщил Сырский.



Кроме того, продолжается уничтожение объектов российской военной инфраструктуры в глубоком тылу. По словам главкома, в мае средствами DeepStrike было нанесено 58 ударов по военным целям на территории РФ, включая предприятия, производящие взрывчатку и ударные беспилотники.



Сырский отдельно отметил операцию на Курском направлении: «Враг держит там свои элитные подразделения, которые планировал использовать на востоке. Мы наносим им серьёзные потери и сдерживаем их у северных границ Украины».



Однако, по его словам, военные РФ активно используют волоконно-оптические дроны, что значительно усложняет борьбу с ними.



Также продолжается внедрение корпусной системы управления в Силах обороны — она позволит повысить качество командования и усилит контроль над применением боевых бригад.

Как сообщалось, ночью в Курской области России произошла атака беспилотников.



В Сумской области объявлена обязательная эвакуация ещё из 11 населённых пунктов.