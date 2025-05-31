За травень ЗСУ уразили 58 військових об'єктів у тилу Росії

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підбив підсумки роботи Сил оборони України за травень 2025 року. За його словами, українські військові продовжують стримувати наступ російської армії, завдаючи їй значних втрат.



За інформацією Сирського, основні зусилля війська РФ зосередили на напрямках Покровськ, Торецьк, Лиман, Новопавлівка, а також у прикордонних районах Сумської області. Також значно активізувалися дії окупантів на Запорізькому напрямі, де вони проводять наступальні операції.



Командування ЗСУ посилює оборону рахунок резервів і вогневого впливу по російських позиціях.



«Ми робимо активні дії, щоб покращити наше тактичне становище, у тому числі на території країни-агресора. Артилерія, авіація та безпілотні системи завдають по ворогові комплексних ударів. Тільки у травні Росія втратила понад 34 тисячі солдатів», — повідомив Сирський.



Крім того, продовжується знищення об'єктів російської військової інфраструктури в глибокому тилу. За словами головкому, у травні засобами DeepStrike було завдано 58 ударів по військових цілях на території РФ, включаючи підприємства, які виробляють вибухівку та ударні безпілотники.



Сирський окремо відзначив операцію на Курському напрямку: «Ворог тримає там свої елітні підрозділи, які планував використати на сході. Ми завдаємо їм серйозних втрат і стримуємо їх біля північних кордонів України».



Однак, за його словами, військові РФ активно використовують волоконно-оптичні дрони, що значно ускладнює боротьбу з ними.



Також продовжується впровадження корпусної системи управління у Силах оборони — вона дозволить підвищити якість командування та посилить контроль над застосуванням бойових бригад.

Як повідомлялося, вночі у Курській області Росії відбулася атака безпілотників.



У Сумській області оголошено обов'язкову евакуацію ще з 11 населених пунктів.