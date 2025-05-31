Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

За травень ЗСУ уразили 58 військових об'єктів у тилу Росії

31 травня 2025, 14:50

За травень ЗСУ уразили 58 військових об'єктів у тилу Росії

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підбив підсумки роботи Сил оборони України за травень 2025 року. За його словами, українські військові продовжують стримувати наступ російської армії, завдаючи їй значних втрат.

За інформацією Сирського, основні зусилля війська РФ зосередили на напрямках Покровськ, Торецьк, Лиман, Новопавлівка, а також у прикордонних районах Сумської області. Також значно активізувалися дії окупантів на Запорізькому напрямі, де вони проводять наступальні операції.

Командування ЗСУ посилює оборону рахунок резервів і вогневого впливу по російських позиціях.

«Ми робимо активні дії, щоб покращити наше тактичне становище, у тому числі на території країни-агресора. Артилерія, авіація та безпілотні системи завдають по ворогові комплексних ударів. Тільки у травні Росія втратила понад 34 тисячі солдатів», — повідомив Сирський.

Крім того, продовжується знищення об'єктів російської військової інфраструктури в глибокому тилу. За словами головкому, у травні засобами DeepStrike було завдано 58 ударів по військових цілях на території РФ, включаючи підприємства, які виробляють вибухівку та ударні безпілотники.

Сирський окремо відзначив операцію на Курському напрямку: «Ворог тримає там свої елітні підрозділи, які планував використати на сході. Ми завдаємо їм серйозних втрат і стримуємо їх біля північних кордонів України».

Однак, за його словами, військові РФ активно використовують волоконно-оптичні дрони, що значно ускладнює боротьбу з ними.

Також продовжується впровадження корпусної системи управління у Силах оборони — вона дозволить підвищити якість командування та посилить контроль над застосуванням бойових бригад.

Як повідомлялося, вночі у Курській області Росії відбулася атака безпілотників.

У Сумській області оголошено обов'язкову евакуацію ще з 11 населених пунктів.

ТЕГИ

Люди
Олександр Сирський
Інше
Ситуація на фронті

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:55
Мешканці Луганська заявили про поломку атракціону в парку, але «прокуратура ЛНР» не знайшла порушень
14:10
Примусова праця для незгодних: в Донецьку окупанти виправляють проукраїнських підлітків
23:17
Головне за день: ЗС РФ зайняли два села на Донеччині. «Суд ДНР» засудив «азовця» до 29 років
23:10
Замість рішень — поради: у Донецьку визнали дефіцит води та закликали городників економити
14:55
На газонакопичувальній станції в окупованому Єнакієвому пролунав вибух
00:14
Головне за день: РФ окупувала Зелене поле. У Ставрополі вбито майора, причетного до бомбардування Маріуполя
00:12
На Луганщині окупанти схопили громадянина України
21:15
В Україні судитимуть учасника так званої «самооборони Криму»
16:16
З окупованої Херсонщини повернули двох сиріт в Україну
13:03
На реалізацію закону про компенсації ВПО за зруйноване житло потрібно 3,3 трлн гривень
00:00
Лісова пожежа охопила околиці Сіверскодонецька — згоріли десятки гектарів
23:35
Головне за день: Переговори у Стамбулі 2 червня. РФ атакувала Костянтинівку тричі за добу
22:43
Окупаційна армія на Сумщині захопила кілька сіл
19:30
У Маріуполі на місці кладовища окупаційна влада зробила звалище будівельного сміття
16:20
Окупаційна влада не змогла подолати дефіцит рятувальників
15:12
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:14
Головне за день: Захоплення чотирьох сіл на Сумщині. Німеччина заперечує нові рішення щодо зброї
18:03
Запорізьку АЕС Росія хоче підключити до своєї енергосистеми — NYT
16:57
«Главу» окупованої Нової Каховки Віталія Гуру звільнено за «негідну поведінку»: він заарештований
16:28
Росіяни захопили 4 населені пункти на Сумщині — ОВА
усі новини
15:55
Мешканці Луганська заявили про поломку атракціону в парку, але «прокуратура ЛНР» не знайшла порушень
14:50
За травень ЗСУ уразили 58 військових об'єктів у тилу Росії
14:10
Примусова праця для незгодних: в Донецьку окупанти виправляють проукраїнських підлітків
12:27
Величезні вирви на городах: російський ФАБ ударив по приватному сектору Слов'янська
12:05
Під обстрілами, але живе: весна у Краматорську на фото
11:44
Ще 11 сіл на Сумщині підлягають обов'язковій евакуації — загроза з боку РФ зростає
11:02
Трагедія у Запорізькій області: після авіаудару загинула дівчинка, юнак — у реанімації
10:50
Понад 3 тисячі обстрілів за добу: наслідки російських атак на Донецьку область
10:24
Борги за газ без споживання: «Донецькоблгаз» пояснив, як уникнути зайвих рахунків тим, хто виїхав
09:56
Вночі РФ атакувала Харківщину, Донеччину та Сумщину: скільки дронів та ракет збито
09:07
Росія атакувала Донеччину вночі: руйнування у Слов'янську, удар по Краматорську
08:46
Смерті та поранення на Донеччині: нові жертви обстрілів у Покровську та інших містах
08:00
Через війну майже мільйон гектарів землі на Донеччині — під загрозою
00:34
Вибухи та пожежі в Курській області: Росія заявила про атаку дронів
23:17
Головне за день: ЗС РФ зайняли два села на Донеччині. «Суд ДНР» засудив «азовця» до 29 років
23:10
Замість рішень — поради: у Донецьку визнали дефіцит води та закликали городників економити
22:28
У поліцію Донеччини продовжують звертатися жертви домашнього насильства
21:55
Трамп дуже розчарований Путіним — сенатор Грем
21:00
Путін під обстрілом дронів: Кремль інсценував ризик заради піару — розслідування The Moscow Times
19:27
В Сербії стався вибух на заводі, який РФ звинуватила у «зраді»
усі новини
ВІДЕО
По блокпосту на Сумщині вдарив російський безпілотник. Кадр із відео Російський дрон вдарив по блокпосту на Сумщині: там знаходився поліцейський
30 травня, 16:31
Робота української ППО по новітньому дрону РФ над Чорним морем. Фото: кадр із відео Українська ППО знищила новітній реактивний дрон РФ над Чорним морем: у ГУР показали кадри
30 травня, 15:14
В окупованому Єнакієвому Донецької області пролунав вибух. Ілюстративне фото На газонакопичувальній станції в окупованому Єнакієвому пролунав вибух
30 травня, 14:55
Знищений російський склад ПММ. Фото: кадр із відео Українські війська знищили російський склад ПММ: командувач НГУ показав відео
30 травня, 09:52
Наслідки масованої атаки «шахедів» на Харків. Фото: Харківська міськрада «Шахеди» вночі масовано атакували Харків: пошкоджені десятки будинків та тролейбусів, є постраждалі
30 травня, 09:18
На Луганщині окупанти схопили громадянина України На Луганщині окупанти схопили громадянина України
30 травня, 00:12
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір