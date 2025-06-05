ВСУ уничтожили более 7 тысяч артсистем с начала года

С начала поточного года российская армия потеряла более 7 тысяч различных артиллерийских систем — 7 218 единиц. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
По его словам, только в мае Силы обороны поразили почти 1400 артиллерийских систем оккупантов (1391 единица).
Сырский поблагодарил военных за профессиональную и результативную боевую работу.
Ранее мы писали, что общие потери российских войск с начала 2025 года составляют 200 тысяч человек.
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