ВСУ уничтожили более 7 тысяч артсистем с начала года

Сырский рассказал о потерях российской техники. Фото: скриншот с видео

С начала поточного года российская армия потеряла более 7 тысяч различных артиллерийских систем — 7 218 единиц. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.



По его словам, только в мае Силы обороны поразили почти 1400 артиллерийских систем оккупантов (1391 единица).



Сырский поблагодарил военных за профессиональную и результативную боевую работу.



Ранее мы писали, что общие потери российских войск с начала 2025 года составляют 200 тысяч человек.