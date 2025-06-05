ЗСУ знищили понад 7 тисяч артсистем з початку року

З початку поточного року російська армія втратила понад 7 тисяч різних артилерійських систем — 7218 одиниць. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
За його словами, лише у травні Сили оборони вразили майже 1400 артилерійських систем окупантів (1391 одиниця).
Сирський подякував військовим за професійну та результативну бойову роботу.
Раніше ми писали, що загальні втрати російських військ з початку 2025 становлять 200 тисяч осіб.
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