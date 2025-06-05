ЗСУ знищили понад 7 тисяч артсистем з початку року

Сирський розповів про втрати російської техніки. Фото: скриншот з відео

З початку поточного року російська армія втратила понад 7 тисяч різних артилерійських систем — 7218 одиниць. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.



За його словами, лише у травні Сили оборони вразили майже 1400 артилерійських систем окупантів (1391 одиниця).



Сирський подякував військовим за професійну та результативну бойову роботу.



Раніше ми писали, що загальні втрати російських військ з початку 2025 становлять 200 тисяч осіб.