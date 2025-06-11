РФ убила жителя Донетчины, ещё один ранен в Краматорске

Результат обстрелов РФ. Фото: Донецкая ОВА

За 10 июня в результате вражеских обстрелов в Донецкой области погиб один мирный житель — в населенном пункте Райское. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Ещё один человек за сутки получил ранения в Краматорске», — уточнил он.







С начала полномасштабного вторжения количество погибших от российских атак на территории Донецкой области (без учёта временно оккупированных Мариуполя и Волновахи) составило 3252 человека, ещё 7287 — получили ранения.

Ранее стало известно, что за неделю 64 жителя выехали из Донецкой области, среди них — 17 несовершеннолетних и 12 маломобильных.