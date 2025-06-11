Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

РФ вбила жителя Донеччини, ще один поранений у Краматорську

11 червня 2025, 08:40

РФ вбила жителя Донеччини, ще один поранений у Краматорську

Результат обстрілу РФ. Фото: Донецька ОВА Результат обстрілу РФ. Фото: Донецька ОВА

За 10 червня внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині загинув один мирний житель — у населеному пункті Райське. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Ще одна людина за добу дістала поранення у Краматорську», — уточнив він.



З початку повномасштабного вторгнення РФ кількість загиблих від російських атак на території Донецької області (без урахування тимчасово окупованих Маріуполя та Волновахи) становить 3252 особи, ще 7287 — поранені.

Раніше стало відомо, що за тиждень 64 жителі виїхали з Донеччини, серед них — 17 неповнолітніх і 12 маломобільних.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Краматорськ Україна Райське
Інше
обстріли на Донеччині жертви російської агресії
Організації
Донецька ОВА

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
21:21
На окупованій Луганщині гострий дефіцит кадрів у «державних та муніципальних установах». Що відомо
17:08
Щонайменше сотню українських випускників вивезено на «університетські зміни» до Росії
16:32
Декілька російських офіцерів і сержантів безслідно зникли в Бердянську — «АНТИСМЕРШ»
08:58
Партизани знищили авто з РЕБ операторів дронів РФ у Мелітополі
21:50
Росія примусово кидає на штурми «співробітників військової комендатури ЛНР» – «АТЕШ»
20:20
В окупованому Сіверськодонецьку жителі скаржаться на роботу громадського транспорту: в ОВА назвали причини
18:22
ФСБ затримала двох жителів окупованої Луганщини: їх «підозрюють у шпигунстві для СБУ»
17:42
В окупованому Донецьку чоловіки влаштували перестрілку
16:44
До 2027 року без головного мосту: окупований Донецьк готується до тривалої реконструкції
15:54
На захопленому Донбасі під прапором Росії мілітиризували щонайменше десять тисяч дітей
14:24
У Генічеську посилилися обшуки та тиск на громадян — Жовта Стрічка
12:45
На окупованій частині Донеччини сталася ДТП: п`яний чоловік збив людину
15:58
Війська РФ захопили село на Сумщині — DeepState
11:10
У захопленому Мелітополі горить машинобудівний завод «Гідромаш»
16:03
В окупованому Луганську евакуювали дитсадки та ТЦ через неправдиві повідомлення про мінування
12:59
Окупанти на Донеччині хочуть перевіряти чиновників на поліграфі
09:13
На окупованій Луганщині ув’язнили трьох підлітків — їх звинувачують у підготовці терактів у школі
17:57
РФ відкрила військовий центр у корпусі СНУ ім. Даля в Луганську
17:11
Жителів окупованої Луганщини, які мешкають в аварійних будинках, хочуть розселити за п'ять років
14:54
Три літаки-розвідники спостерігали за атакою на Кримський міст
усі новини
09:40
РФ просунулася в районі чотирьох населених пунктів Донеччини — DeepState
09:12
«Шахеди» вночі атакували підприємство у Краматорську: є поранена
09:01
Росія «шахедами» завдала 17 ударів по Харкову: є загиблі та 60 поранених, серед них діти
08:40
РФ вбила жителя Донеччини, ще один поранений у Краматорську
08:20
ЗСУ знищили 49 БПЛА ворога в ніч на 11 червня
22:52
У Покровському районі поліцейські врятували кількох людей: серед них поранений після атаки дрона РФ
22:19
Росія вдосконалила балістичні ракети КНДР: тепер вони б'ють точніше – Буданов
21:45
У поліції показали кадри операції у Торецьку: український спецназ підірвав п'ятиповерхівку з військовими РФ
21:21
На окупованій Луганщині гострий дефіцит кадрів у «державних та муніципальних установах». Що відомо
21:01
ЗСУ відбили штурм і взяли в полон російських військових на Сіверському напрямку
20:19
«Укрзалізниця» призначила новий поїзд Івано-Франківськ – Краматорськ. Що потрібно знати пасажирам
19:18
Українські війська просунулися на Лиманському напрямку – ISW
18:42
РФ атакувала Київ дронами зі шрапнеллю — що це означає для мирних жителів
18:33
Армія РФ обстріляла селище під Святогірськом: виникли масштабні пожежі, є загибла та поранені
18:27
З Донеччини евакуювали понад 60 людей — Філашкін
18:11
Україна та Росія провели перший етап обміну важкопораненими та тяжкохворими військовими: серед них є захисники Маріуполя
18:09
РФ активно наступає на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей
17:15
ЗСУ стабілізували ситуацію у напрямку Яблунівки на Торецькому відрізку фронту – ОТУ «Луганськ»
17:08
Щонайменше сотню українських випускників вивезено на «університетські зміни» до Росії
16:32
Декілька російських офіцерів і сержантів безслідно зникли в Бердянську — «АНТИСМЕРШ»
усі новини
ВІДЕО
Наслідки масованої атаки на Харків. Фото: ДСНС Росія «шахедами» завдала 17 ударів по Харкову: є загиблі та 60 поранених, серед них діти
11 червня, 09:01
Евакуація тяжкохворого чоловіка з Покровського району. Фото: кадр із відео У Покровському районі поліцейські врятували кількох людей: серед них поранений після атаки дрона РФ
10 червня, 22:52
Підрив будинку з російськими окупантами у Торецьку. Фото: кадр із відео У поліції показали кадри операції у Торецьку: український спецназ підірвав п'ятиповерхівку з військовими РФ
10 червня, 21:45
Російський штурм на Сіверському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили штурм і взяли в полон російських військових на Сіверському напрямку
10 червня, 21:01
Звільнені з полону українські військові. Фото: ОПУ Україна та Росія провели перший етап обміну важкопораненими та тяжкохворими військовими: серед них є захисники Маріуполя
10 червня, 18:11
Перші хвилини після атаки БПЛА. Фото: кадр із відео З'явилося відео перших хвилин після удару «Шахеда» по Києву
10 червня, 16:02

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір