РФ вбила жителя Донеччини, ще один поранений у Краматорську

Результат обстрілу РФ. Фото: Донецька ОВА

За 10 червня внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині загинув один мирний житель — у населеному пункті Райське. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Ще одна людина за добу дістала поранення у Краматорську», — уточнив він.







З початку повномасштабного вторгнення РФ кількість загиблих від російських атак на території Донецької області (без урахування тимчасово окупованих Маріуполя та Волновахи) становить 3252 особи, ще 7287 — поранені.

Раніше стало відомо, що за тиждень 64 жителі виїхали з Донеччини, серед них — 17 неповнолітніх і 12 маломобільних.