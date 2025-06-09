В оккупированном Северскодонецке жители жалуются на работу общественного транспорта: в ОВА назвали причины

Маршрутки в оккупированном Северскодонецке. Фото: глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник в Телеграм

В оккупированном городе Северскодонецк Луганской области местные жители жалуются на работу общественного транспорта. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, кроме маршруток, по городу ничего не курсирует.



«Перевозчики и водители существуют отдельно от пассажиров, не соблюдая график движения. Интервал между рейсами – очень большой. Сколько ждать следующего – неизвестно. Стоимость проезда подорожала вдвое, что тоже вызывает у местных возмущение», – отметил Харченко.

Напомним, что на оккупированной Луганщине «мобильные операторы» угрожают отключить номера жителям.