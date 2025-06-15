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Россия усилила атаки: горячие участки фронта на 15 июня — Генштаб ВСУ

15 июня 2025, 17:38

Россия усилила атаки: горячие участки фронта на 15 июня — Генштаб ВСУ

Россия усилила атаки: горячие участки фронта на 15 июня — Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск. С начала суток зафиксировано 86 боевых столкновений.

Об этом в оперативной сводке по состоянию на 16:00 15 июня 2025 года сообщил Генеральный штаб ВСУ.

На Лиманском направлении армия захватчиков пять раз пыталась прорвать украинскую оборону вблизи Новоегоровки, Липового, а также в районах Шандриголового, Торского и Григорьевки.

На Северском направлении противник активно ищет слабые места нашей обороны вблизи Григорьевки. Однако украинские подразделения успешно отразили две атаки.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть попыток противника продвинуться вперед в районах Часов Яра, Белой Горы, Предтечиного и Курдюмовки.

На Торецком направлении наши защитники отразили пять штурмов агрессора. Враг пытался атаковать в районе Торецка, продвигаясь в сторону Новоспасского и Яблуновки.

На Покровском направлении российские войска 27 раз пытались вытеснить украинских бойцов с занятых позиций вблизи населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Новосергеевка, Удачное, Алексеевка, а также в направлениях Николаевки и Новопавловки. В настоящее время продолжаются шесть боевых столкновений. Авиаудары нанесены по Коптевому, Толстому, Разино и Сухому Яру.

На Новопавловском направлении зафиксировано 16 попыток врага прорвать оборону ВСУ в районах Константинополя, Новоселки, Вольного Поля, Нового Комара, а также в направлении Мирного, Шевченко, Отрадного и Богатыря. Три боя продолжаются. Под вражескими авиаударами оказались Новополь, Воскресенка и Мирное, сообщают в Генштабе ВСУ.

Напомним, российская армия уже третью неделю применяет химическое оружие на Северском направлении — вещество мгновенно распространяется по блиндажам и низинам.

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Лиманское направление Северское направление Покровское направление Краматорское направление Торецкое направление Новопавловское направление
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