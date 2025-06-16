От хлеба до автоподъемников: на что тратят бюджет в Славянске

Как и на что Славянская громада потратила 851 млн грн за первое полугодие 2025 года через Prozorro — ознакомились журналисты.



В Славянске, расположенном в прифронтовой зоне Краматорского района Донецкой области, с начала года было проведено 2 340 публичных закупок через платформу Prozorro на общую сумму 851,86 млн грн. Такие данные на 15 июня приводит аналитическая платформа Clarity Project.



Крупнейшими заказчиками в Славянске по объему публичных закупок за 2025 год оказались коммунальные предприятия, отдел образования и медицинские учреждения.



Управление жилищно-коммунального хозяйства Славянской городской военной администрации с начала года провело 55 закупок на сумму около 70,3 млн гривен. В лидерах — услуги по текущему ремонту дорог Славянской громады:



С компанией «УКРТЕПЛОЕНЕРГОРЕМОНТ» — контракт на 15 миллионов гривен;

С компанией «СЛАВДОРСТРОЙ» — 14,5 миллионов гривен.

Общая сумма, потраченная на ремонт дорог, составила 29,7 миллионов гривен.

Также в процессе — тендер на приобретение автоподъемника CTE ZED 29 на шасси IVECO Eurocargo ML180E25 на сумму 11 миллионов гривен.



Городская больница Славянска провела 222 закупки на сумму 18,5 миллионов гривен. Среди товаров и услуг — фармацевтические препараты, растворители, автозапчасти, охранные услуги и питание. Например: 440 яиц за 2 332 грн (5,3 грн за 1 яйцо); 50 кг соли за 1 100 грн; поставка хлеба на 264 000 грн; закупка говядины и курятины по 80 кг каждого вида на сумму 42 500 грн. Также отмечена регулярная закупка полиграфической продукции на сумму 78,6 тысяч гривен с начала года.

Предприятие «Славгорводоканал» заключило 125 контрактов на 44,4 миллиона гривен.

Славянское троллейбусное управление осуществило 186 закупок на 15,8 миллионов гривен. Среди заявок — горка для детской площадки за 54 620 грн.



Славянский отдел образования заключил более 30 контрактов на сумму 12,2 миллиона гривен. Среди них — курсы повышения квалификации, транспортные услуги, вывоз мусора, а также закупка более одной тонны хека.



Областная клиническая психиатрическая больница заключила около 30 контрактов на сумму 5,2 миллиона гривен. Закупались медицинские инструменты, услуги по поставке готовых блюд на 1,5 миллиона гривен, а также 475 пачек офисной бумаги на 99 520 грн.

Славянский психоневрологический интернат провел 6 закупок почти на 4 миллиона гривен. Из них 3,2 миллиона гривен были направлены на оплату услуг «Донецктеплокоммунэнерго» по подаче тепловой энергии, также закупались продукты питания.



Славянская городская военно-гражданская администрация заказывала дизайнерское оформление стелы «Славянск», поврежденной в результате обстрела, на сумму 3 600 грн. Администрация не попала в рейтинг крупных заказчиков на Prozorro, но стала лидером по количеству заказов услуг информационного характера — на сумму 111 тысяч гривен. Для сравнения, на эти деньги можно закупить около 700 метров антидроновой сетки.

Организованная группа, укравшая более 101 млн грн на закупках для военных нужд



Среди крупнейших заказчиков на Prozorro на первом месте стоит Квартирно-эксплуатационный отдел Луганска. Организация с начала 2025 года заключила 116 контрактов на общую сумму 548 миллионов 227 тысяч гривен.

По данным платформы публичных реестров «Опендатабот», Луганский КЭО входит в Славянске в систему Сил логистики Вооруженных сил Украины.



Среди закупок — услуги по управлению коммунальными отходами на 4,7 миллионов гривен, емкость для питьевой воды на тысячу литров за 83,4 тысячи гривен, строительные материалы почти на 2 миллиона гривен, а также 255 пачек офисной бумаги на сумму 45 тысяч гривен.



Одной из самых масштабных позиций остается закупка дров на десятки миллионов гривен.

В феврале Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностным лицам КЭО Луганска в связи именно с закупкой топливной древесины.

Злоумышленники из числа должностных лиц подразделения оборонного ведомства завладели более 101 млн гривен во время закупок дров. Закупки для армии осуществлялись по завышенным ценам и проходили через счета 35 предпринимателей-участников схемы.





Последнее объявление о проведении торгов на закупку древесины суммой в 6 млн 664 тыс 250 грн было обнародовано 24 февраля. Торги завершились в марте с окончательной суммой договора в 6 млн 612 тыс 400 грн. Общественный контроль госзакупок Dozorro нарушений не обнаружил.

Напомним, недавно сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили начальника Днепровского квартирно-эксплуатационного управления, который при закупке 5 тысяч кроватей для военных переплатил 10 млн гривен бюджетных денег.