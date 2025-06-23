РФ наносит многочисленные удары артиллерией и авиацией: командующий НГУ посетил позиции в Донецкой области

Командующий НГУ посетил воинов в Донецкой области. Фото: Александр Пивненко

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко посетил Донецкую область, а также заслушал доклады об обстановке на горячих направлениях — на Покровском, Торецком и других. Об этом он написал в телеграм.



«Обсуждались актуальные вызовы, в частности интенсивные пехотные штурмы противника, применение им дронов разного типа, использование автомобильной техники и мотоциклов для маневренных атак. На Донетчине противник ежедневно сосредоточивает значительные усилия, наносит многочисленные удары артиллерией и авиацией. Особое внимание уделено вопросам обеспечения подразделений, наращивания компонента беспилотных систем и РЭБ», — отметил военнослужащий.





По словам Пивненко, гвардейцы уничтожают десятки единиц российской техники и нейтрализуют штурмовые группы.



Командующий НГУ уточнил, что только за прошедшую неделю по линии фронта гвардейские подразделения уничтожили 15 единиц бронетехники, 5 танков, 2 реактивные системы залпового огня, 14 артиллерийских систем противника, 71 единицу автомобильной техники и 13 складов БК и ГСМ.



Кроме того, дронами и артиллеристами нанесено поражение более 90 местам скопления личного состава и блиндажам.





Ранее мы писали, что по состоянию на начало июня 200 тысяч человек украинские военные уничтожили ВС РФ с начала 2025 года.