Четверо погибших, трое раненых: Филашкин о последствиях обстрелов Донетчины

Не менее четырех человек погибли и трое получили ранения в результате обстрелов Донецкой области 23 июня. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram-канале.

В Покровской громаде российские войска нанесли удар по жилому сектору и атаковали гражданский автомобиль, применив FPV-дрон. В результате погибли мужчина и женщина, оба — 55 лет. Еще один мужчина получил ранения.



В Константиновке Краматорского районе в результате обстрела были убиты двое мужчин — 25 и 65 лет. Пострадали еще два человека. Повреждены восемь частных домов и автобус.

«Сообщения о погибших и раненых мирных жителях Донетчины поступают ежедневно. Оставаться здесь — значит подвергать себя смертельной опасности», — подчеркнул Филашкин, призвав население к немедленной эвакуации.

Напомним, в ВСУ показали, как сейчас выглядит Константиновка после ударов РФ. Захватчики продолжают бить по городу управляемыми авиабомбами, ствольной и реактивной артиллерией, а также FPV-дронами на оптоволокне.



