Четверо загиблих, троє поранених: Філашкін про наслідки обстрілу Донеччини

Щонайменше чотири особи загинули і троє отримали поранення внаслідок обстрілів Донецької області 23 червня. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у своєму Telegram-каналі.

У Покровській громаді російські війська завдали удару по житловому сектору і атакували цивільний автомобіль, застосувавши FPV-дрон. Внаслідок цього загинули чоловік і жінка, обидва — 55 років. Ще один чоловік отримав поранення.



У Костянтинівці Краматорського району внаслідок обстрілу було вбито двох чоловіків — 25 та 65 років. Постраждали ще двоє людей. Пошкоджено вісім приватних будинків та автобус.

«Повідомлення про загиблих та поранених мирних жителів Донеччини надходять щодня. Залишатися тут — значить наражати себе на смертельну небезпеку», — підкреслив Філашкін, закликавши населення до негайної евакуації.

Нагадаємо, у ЗСУ показали , як зараз виглядає Костянтинівка після ударів РФ. Загарбники продовжують бити містом керованими авіабомбами, ствольною та реактивною артилерією, а також FPV-дронами на оптоволокні.



