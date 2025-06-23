В Славянске загорелся частный дом: погиб мужчина

23 июня в 02:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме в городе Славянск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Прибывшие на место спасатели установили, что дом горит на всей площади.



Во время проведения разведки и тушения пожара в одной из комнат дома бойцы ГСЧС обнаружили тело погибшего мужчины 1956 года рождения.



В 04:42 спасатели потушили пожар на площади 80 квадратных метров. Причины и обстоятельства пожара выясняются специалистами.

Напомним, что утром 19 июня в Славянске произошел масштабный пожар в многоэтажке, загорелись верхние этажи дома.