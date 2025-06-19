В Славянске произошел масштабный пожар в многоэтажке: загорелись верхние этажи дома

Утром 19 июня произошел пожар в девятиэтажном доме в городе Славянск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.
Загорелись балконы и квартиры на восьмом и девятом этажах.
С помощью автолестницы спасатели добрались до верхних этажей и потушили пожар. Бойцы ГСЧС не допустили распространения огня. Без пострадавших.
Причины и обстоятельства пожара устанавливают соответствующие специалисты.
Спикер ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал в комментарии «Новостям Донбасса» сообщила, что общая площадь пожара составила 1000 квадратных метров.
Напомним, что ночью 18 июня российские БПЛА ударили по селу Андреевка на Донетчине, в результате чего возникли масштабные пожары.