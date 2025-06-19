В Славянске произошел масштабный пожар в многоэтажке: загорелись верхние этажи дома

Пожар в девятиэтажке в Славянске. Фото: ГСЧС

Утром 19 июня произошел пожар в девятиэтажном доме в городе Славянск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Загорелись балконы и квартиры на восьмом и девятом этажах.



С помощью автолестницы спасатели добрались до верхних этажей и потушили пожар. Бойцы ГСЧС не допустили распространения огня. Без пострадавших.



Причины и обстоятельства пожара устанавливают соответствующие специалисты.



Спикер ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал в комментарии «Новостям Донбасса» сообщила, что общая площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

Напомним, что ночью 18 июня российские БПЛА ударили по селу Андреевка на Донетчине, в результате чего возникли масштабные пожары.