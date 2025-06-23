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У Слов'янську загорівся приватний будинок: загинув чоловік

23 червня 2025, 22:50

У Слов'янську загорівся приватний будинок: загинув чоловік

23 червня о 02:32 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку у місті Слов'янськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Прибувши на місце рятувальники встановили, що будинок горить на всій площі.

Під час проведення розвідки та гасіння пожежі в одній із кімнат будинку бійці ДСНС виявили тіло загиблого чоловіка 1956 року народження.

О 04:42 рятувальники загасили пожежу на площі 80 квадратних метрів. Причини та обставини пожежі з'ясовуються спеціалістами.

Нагадаємо, що вранці 19 червня у Слов'янську сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці, загорілися верхні поверхи будинку.

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