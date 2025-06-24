Успешный рейд: бойцы 3-й ОШБр уничтожили взвод оккупантов

Третья отдельная штурмовая бригада выбивает оккупантов из района Редкодуба.



Подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады провели успешную рейдовую операцию в районе населенного пункта Редкодуб, расположенного на стыке Харьковской и Донецкой областей. В ходе наступления бойцы уничтожили взвод 283-го мотострелкового полка 144-й дивизии 20-й армии России.



После зачистки вражеских позиций украинские штурмовики закрепились на новых рубежах. В операции ключевую роль сыграла 3-я рота Karakurt Colony 2-го механизированного батальона, которая сумела улучшить тактическое положение сил обороны на этом участке фронта.



Несмотря на активные штурмы со стороны противника вдоль всей линии боевого соприкосновения, Третья штурмовая бригада не только сдерживает натиск, но и продолжает контратаки, оказывая поддержку соседним подразделениям.

Напомним, украинские защитники уничтожили штурмовую группу оккупантов на Покровском направлении