Донецкая область: «Рубеж» и «Сила Свободы» громят пехоту РФ у Спорного

В районе населенного пункта Спорное в Донецкой области бойцы Национальной гвардии Украины из 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» совместно с бойцами 4-го батальона оперативного назначения «Сила Свободы» успешно уничтожают небольшие группы российской пехоты.



Операции проводятся с применением FPV-дронов и скидов, что позволяет эффективно наносить удары по врагу и сдерживать его продвижение. По имеющимся данным, действия украинских подразделений значительно ослабляют позиции оккупантов в этом направлении.

Украинские защитники продолжают уверенно держать оборону и демонстрируют высокий уровень подготовки в современных условиях боевых действий.

Напомним, подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады провели успешную рейдовую операцию в районе населенного пункта Редкодуб, расположенного на стыке Харьковской и Донецкой областей.

В ходе наступления бойцы уничтожили взвод 283-го мотострелкового полка 144-й дивизии 20-й армии России.