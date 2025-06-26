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Захваченный поселок на Луганщине атаковали беспилотники, в здании «администрации» вспыхнул пожар

26 июня 2025, 17:47

Захваченный поселок на Луганщине атаковали беспилотники, в здании «администрации» вспыхнул пожар

Оккупированный поселок Троицкое в Луганской области в четверг, 26 июня, попал под обстрел. Известно, что было повреждено так называемое здание «администрации троицкого муниципального округа», там вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник.

Кроме того, он обвинил в этой атаке Силы обороны Украины.

Также Пасечник выдал, что поселок атаковали 15 беспилоников. Один человек пострадал, около 30 сотрудников «администрации» были эвакуированы в укрытие.

Ранее мы писали, что временно захваченный город Сватово Луганской области 22 июня попал под обстрел. Как известно, трое людей пострадали.

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