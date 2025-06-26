Захоплене селище на Луганщині атакували безпілотники, в будівлі «адміністрації» спалахнула пожежа

Окуповане селище Троїцьке в Луганській області в четвер, 26 червня, потрапило під обстріл. Відомо, що було пошкоджено так звану будівлю «адміністрації Троїцького муніципального округу», там спалахнула пожежа. Про це повідомив глава угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник.



Крім того, він звинуватив у цій атаці Сили оборони України.



Також Пасічник видав, що селище атакували 15 безпілотників. Одна людина постраждала, близько 30 співробітників «адміністрації» були евакуйовані в укриття.



Раніше ми писали, що тимчасово захоплене місто Сватове Луганської області 22 червня потрапило під обстріл.

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