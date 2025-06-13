«ДНР» пытается скрыть удар по оккупантам на трассе в Макеевке: что известно о потерях россиян

Оккупационная администрация «ДНР» скрывает полную информацию об утреннем ударе по Макеевке, в результате которого пострадали российские военные.



В российских СМИ и пророссийских пабликах утром 13 июня появились сообщения о гибели мирных жителей в результате удара по трассе в Горняцком районе оккупированной Макеевке.

Легковое авто, в котором находились два человека, действительно попало под удар. Мужчина и женщина погибли — на этом делает акцент российская пропаганда. Таким образом РФ пытается обвинить украинские Силы обороны в неизбирательных обстрелах по гражданскому населению.

При этом СМИ РФ не упоминают о том, что в Макеевке также на трассе под удар попали минимум 4 автобуса и несколько военных грузовых авто, которые оккупанты используют в военных целях. Эта техника загорелась — густой дым видели жители города. На обстрелянной легковой машине нет следов горения.

Telegram-канал Supernova+ опубликовал видео с места удара по военной технике РФ. Если сопоставить фото с места удара по гражданскому авто и видео удара по военной технике, можно сделать вывод, что эти два события произошли недалеко друг от друга.

По данным Supernova+, в результате удара погибли более 20 российских военных, также есть раненые.

Также стоит отметить, что вокруг данной трассы действительно расположены мирные поселки, где живут люди — на этом акцентируют пропагандистские СМИ. Однако они не указывают, что на мирных территориях, в полях и на трассах, расположенных рядом, а также на терриконах возле поселков Макеевки, Донецка, Горловки, Ясиноватой и других городов Донецкой области российские военные размещают свои позиции, начиная с 2014 года.