Удар по складу БК под оккупированным Харцызском: его уничтожили дроны СБУ, на месте была мощная детонация

Детонация на складе боеприпасов под оккупированным Харцызском. Фото: кадр из видео

Ночью 2 июля дроны СБУ уничтожили склады боеприпасов армии РФ в селе Большое Орехово недалеко от оккупированного города Харцызск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



С 22:00 на складах раздавались взрывы, а потом начались мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар.



«Харцызск расположен недалеко от временно оккупированных Макеевки и Донецка и имеет важное стратегическое значение, потому что используется россиянами как тыловая база. Враг разместил там командные пункты, логистические центры и склады с боеприпасами. Все они являются законными военными целями», – отметили в СБУ.

Напомним, что на этом складе хранились боеприпасы для систем ПВО, реактивной и ствольной артиллерии.