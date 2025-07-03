Удар по складу БК під окупованим Харцизьком: його знищили дрони СБУ, на місці була потужна детонація

Детонація на складі боєприпасів під окупованим Харцизьком. Фото: кадр із відео

Вночі 2 липня дрони СБУ знищили склади боєприпасів армії РФ у селі Велике Оріхове поблизу окупованого міста Харцизьк Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



З 22:00 на складах лунали вибухи, а потім розпочалися потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа.



«Харцизьк розташований неподалік тимчасово окупованих Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення, тому що використовується росіянами як тилова база. Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. Усі вони є законними військовими цілями», – зазначили у СБУ.

Нагадаємо, що на цьому складі зберігалися боєприпаси для систем ППО, реактивної та ствольної артилерії.