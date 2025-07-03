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Россия удерживала ребенка из-за отца-военнослужащего — Лубинец

03 июля 2025, 20:02

Россия удерживала ребенка из-за отца-военнослужащего — Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, посвященной трехлетию его деятельности на посту омбудсмена. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, посвященной трехлетию его деятельности на посту омбудсмена.

Последний ребенок, которого удалось вернуть с территории Российской Федерации при посредничестве Катара, был одним из самых сложных случаев. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции по случаю трех лет его работы в должности.

По его словам, речь идет о парне, которого вернули 18 мая 2025 года. Российская сторона намеренно препятствовала его возвращению, поскольку отец ребенка является украинским военнослужащим.

Момент возвращения украинского парня, которого Россия удерживала. Ребенка удалось вернуть 18 мая 2025 года при содействии Катара. Фото: Офис Омбудсмена Украины.

«Россия сознательно блокирует возвращение детей, если знает, что кто-то из родителей является военным ВСУ. Это — часть политики агрессора», — отметил омбудсмен.

Он также отметил масштабы депортации украинских детей. По оценкам Офиса Омбудсмена, около 1,5 млн детей находятся под потенциальной угрозой депортации или принудительного перемещения на временно оккупированные территории. Сколько уже вывезено — точно неизвестно, ведь Россия скрывает любую информацию.

Напомним, «Новости Донбасса» писали о случаях, когда украинских детей в оккупации преследуют за язык и взгляды, направляя в психиатрические клиники.

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