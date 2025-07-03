Росія утримувала дитину через батька-військовослужбовця — Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції, присвяченої триріччю його діяльності на посаді омбудсмана.

Остання дитина, яку вдалося повернути з території Російської Федерації за посередництва Катару, була одним із найскладніших випадків. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції з нагоди трьох років його роботи на посаді.



За його словами, йдеться про хлопця, якого повернули 18 травня 2025 року. Російська сторона навмисно перешкоджала його поверненню, оскільки батько дитини є українським військовослужбовцем.

Момент повернення українського хлопця, якого Росія утримувала. Дитину вдалося повернути 18 травня 2025 року за сприяння Катару. Фото: Офіс Омбудсмана України.

«Росія свідомо блокує повернення дітей, якщо знає, що хтось із батьків є військовим ЗСУ. Це — частина політики агресора», — зазначив омбудсман.



Він також наголосив на масштабах депортації українських дітей. За оцінками Офісу Омбудсмана, близько 1,5 млн дітей перебувають під потенційною загрозою депортації або примусового переміщення на тимчасово окуповані території. Скільки вже вивезено — достеменно невідомо, адже Росія приховує будь-яку інформацію.

Нагадаємо, «Новини Донбасу» писали про випадки, коли українських дітей в окупації переслідують за мову та погляди, направляючи їх до психіатричних клінік.