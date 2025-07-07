Воздушные силы назвали количество сбитых дронов РФ за ночь

Радиолокационная станция Воздушных сил ВСУ выполняет боевое дежурство по противовоздушной обороне. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

В ночь на 7 июля (с 21:30 6 июля) российские войска атаковали территорию Украины четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, выпущенными из Курской области, и 101 ударным БПЛА типа «Шахед», а также беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.



По состоянию на 09:30 силами ПВО было обезврежено 75 вражеских дронов — 58 сбиты огневыми средствами, ещё 17 подавлены или потеряны в результате воздействия РЭБ.







Атаки фиксировались на севере, востоке и юге страны. Зафиксированы попадания ударных БПЛА в 10 локациях и падения сбитых дронов — в 7 населённых пунктах.

Напомним, Дружковку ночью атаковали российские БПЛА: один человек погиб, ещё один ранен.