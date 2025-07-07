Дружківку вночі атакували російські БПЛА: одна людина загинула, одна поранена

У ніч проти 7 липня місто Дружківка Донецької області зазнало атаки російських безпілотників. Вибухи прогриміли приблизно о 22:10 та 22:15. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

Зазначається, що перед вибухами було чути звуки пролітаючих дронів.

За попередньою інформацією, удари припали практично в одне місце у селищі Гаврилівка. Внаслідок атаки виникла пожежа у приватному будинку.

Повідомляється, що через удари БПЛА загинув чоловік. Його дружина дістала поранень.

Офіційно на цю годину інформацію про постраждалих не підтверджено.