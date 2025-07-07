Дружківку вночі атакували російські БПЛА: одна людина загинула, одна поранена

У ніч проти 7 липня місто Дружківка Донецької області зазнало атаки російських безпілотників. Вибухи прогриміли приблизно о 22:10 та 22:15. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».
Зазначається, що перед вибухами було чути звуки пролітаючих дронів.
За попередньою інформацією, удари припали практично в одне місце у селищі Гаврилівка. Внаслідок атаки виникла пожежа у приватному будинку.
Повідомляється, що через удари БПЛА загинув чоловік. Його дружина дістала поранень.
Офіційно на цю годину інформацію про постраждалих не підтверджено.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях