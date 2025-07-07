Обстрелы Донетчины: один погибший, семеро раненых — ОВА

Результаты ударов ВС РФ по Донецкой области.

По меньшей мере один человек погиб и семеро получили ранения в результате обстрелов Донецкой области 8 июля. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



В Константиновке спасатели достали из-под завалов многоэтажки тело женщины. Предположительно, под руинами может находиться ещё один человек.



В Краматорске в результате обстрела из РСЗО «Торнадо» пострадали три человека, повреждена промзона. Ещё трое гражданских ранены в Андреевской громаде — туда ударил FPV-дрон, попав в легковое авто.



В Покровской громаде россияне атаковали мопед при помощи FPV-дрона — водитель получил ранения.



«Ещё раз призываю всех гражданских: берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь своевременно!», — подчеркнул Филашкин.

Напомним, российский дрон ударил по девятиэтажке в Дружковке Донецкой области.