Российский дрон ударил по девятиэтажке в Дружковке Донецкой области: видео

Российский беспилотник врезался в девятиэтажный дом в Дружковке Донецкой области 6 июля. Фото: ОВА

Днем 6 июля российский беспилотник ударил в многоэтажный жилой дом по улице Парижской Коммуны в Дружковке Краматорского района Донецкой области. Местные телеграм-каналы опубликовали видео момента удара и фотографии последствий атаки.

По имеющейся информации, в результате атаки обошлось без пострадавших.

На кадрах видно вертикальный киль на хвосте беспилотника — такая конструкция характерна для российских дронов-приманок «Гербера», отмечает российское независимое издание ASTRA.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины ранее сообщало, что Россия использует недорогие дроны из пенопласта и фанеры преимущественно для перегрузки украинской ПВО.

Отмечается, что помимо имитации дронов-камикадзе типа Shahed, эти беспилотники способны проводить радиоэлектронную разведку и нести боевую часть.

По данным ASTRA, дронами из пенопласта, о которых информировало ГУР, оказались именно «Герберы», разработанные в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 июля город Дружковка Донецкая области подвергся атаке российских беспилотников. Взрывы прогремели приблизительно в 22:10 и 22:15. По имеющейся информации, в результате атаки один человек погиб, еще один ранен.