Обстріли Донеччини: один загиблий, семеро поранених — ОВА

Результати ударів ЗС РФ по Донецькій області.

Щонайменше одна людина загинула і семеро дістали поранення внаслідок обстрілів Донецької області 8 липня. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



У Костянтинівці рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло жінки. Імовірно, під руїнами може перебувати ще одна людина.



У Краматорську внаслідок обстрілу з РСЗВ «Торнадо» постраждали троє людей, пошкоджено промзону. Ще троє цивільних поранені в Андріївській громаді — туди влучив FPV-дрон, влучивши в легкове авто.



У Покровській громаді росіяни атакували мопед за допомогою FPV-дрону – водій отримав поранення.



«Вкотре закликаю всіх цивільних: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь своєчасно!», - наголосив Філашкін.

Нагадаємо, російський дрон ударив по дев'ятиповерхівці у Дружківці Донецької області.