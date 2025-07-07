Обстріли Донеччини: один загиблий, семеро поранених — ОВА

Щонайменше одна людина загинула і семеро дістали поранення внаслідок обстрілів Донецької області 8 липня. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У Костянтинівці рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло жінки. Імовірно, під руїнами може перебувати ще одна людина.
У Краматорську внаслідок обстрілу з РСЗВ «Торнадо» постраждали троє людей, пошкоджено промзону. Ще троє цивільних поранені в Андріївській громаді — туди влучив FPV-дрон, влучивши в легкове авто.
У Покровській громаді росіяни атакували мопед за допомогою FPV-дрону – водій отримав поранення.
«Вкотре закликаю всіх цивільних: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь своєчасно!», - наголосив Філашкін.
Нагадаємо, російський дрон ударив по дев'ятиповерхівці у Дружківці Донецької області.
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