Російський дрон ударив по дев'ятиповерхівці у Дружківці Донецької області: відео

Вдень 6 липня російський безпілотник вдарив у багатоповерховий житловий будинок по вулиці Паризької Комуни у Дружківці Краматорського району Донецької області. Місцеві телеграм-канали опублікували відео моменту удару та фотографії наслідків атаки.
За наявною інформацією, внаслідок атаки обійшлося без постраждалих.
На кадрах видно вертикальний кіль на хвості безпілотника — така конструкція характерна для російських дронів-приманок «Гербера», зазначає російське незалежне видання ASTRA.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України раніше повідомляло, що Росія використовує недорогі дрони з пінопласту та фанери переважно для навантаження української ППО.
Зазначається, що окрім імітації дронів-камікадзе типу Shahed, ці безпілотники здатні проводити радіоелектронну розвідку та нести бойову частину.
За даними ASTRA, дронами з пінопласту, про які інформувало ГУР, виявилися саме «Гербери», розроблені в особливій економічній зоні «Алабуга» у Татарстані.
Раніше повідомлялося, що в ніч проти 7 липня місто Дружківка Донецької області зазнало атаки російських безпілотників. Вибухи прогриміли приблизно о 22:10 та 22:15. За наявною інформацією, в результаті атаки одна людина загинула, ще одна поранена.
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