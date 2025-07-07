Російський дрон ударив по дев'ятиповерхівці у Дружківці Донецької області: відео

Російський безпілотник врізався у дев'ятиповерховий будинок у Дружківці Донецької області 6 липня. Фото: ОВА

Вдень 6 липня російський безпілотник вдарив у багатоповерховий житловий будинок по вулиці Паризької Комуни у Дружківці Краматорського району Донецької області. Місцеві телеграм-канали опублікували відео моменту удару та фотографії наслідків атаки.

За наявною інформацією, внаслідок атаки обійшлося без постраждалих.

На кадрах видно вертикальний кіль на хвості безпілотника — така конструкція характерна для російських дронів-приманок «Гербера», зазначає російське незалежне видання ASTRA.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України раніше повідомляло, що Росія використовує недорогі дрони з пінопласту та фанери переважно для навантаження української ППО.

Зазначається, що окрім імітації дронів-камікадзе типу Shahed, ці безпілотники здатні проводити радіоелектронну розвідку та нести бойову частину.

За даними ASTRA, дронами з пінопласту, про які інформувало ГУР, виявилися саме «Гербери», розроблені в особливій економічній зоні «Алабуга» у Татарстані.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 7 липня місто Дружківка Донецької області зазнало атаки російських безпілотників. Вибухи прогриміли приблизно о 22:10 та 22:15. За наявною інформацією, в результаті атаки одна людина загинула, ще одна поранена.