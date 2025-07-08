В российской армии в период мобилизация смогу служить иностранцы: Путин подписал указ

В России опубликован указ, разрешающий иностранным гражданам проходить военную службу в составе вооруженных сил в период мобилизации.

Указ, подписанный Владимиром Путиным, размещен на официальном портале правовой информации. Теперь иностранцы смогут служить не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.

Также уточняется, что с высококвалифицированными специалистами, ранее проходившими военную службу по контракту и достигшими предельного возраста, можно заключать новый контракт. Это касается службы в Службе внешней разведки, органах ФСБ и государственной охраны.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования. В пояснительной записке указано, что новые нормы вводятся в целях безотлагательного доукомплектования вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее был подписан закон, разрешающий лицам без российского гражданства заключать контракты на военную службу. Такие контракты будут действовать до окончания мобилизации, прекращения действия военного положения или завершения военного времени.

Указ Путина о «частичной мобилизации» от 21 сентября 2022 года действует до сих пор.