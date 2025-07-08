У російській армії в період мобілізація зможуть служити іноземці: Путін підписав указ

У Росії опубліковано указ, що дозволяє іноземним громадянам проходити військову службу у складі збройних сил у період мобілізації.

Указ, підписаний Володимиром Путіним, розміщено на офіційному порталі правової інформації. Тепер іноземці зможуть служити не лише в умовах надзвичайного чи військового стану та збройних конфліктів, а й у період мобілізації.

Також уточнюється, що з висококваліфікованими фахівцями, які раніше проходили військову службу за контрактом і досягли граничного віку, можна укладати новий контракт. Це стосується служби у Службі зовнішньої розвідки, органах ФСБ та державної охорони.

Документ набирає чинності з дня офіційного опублікування. У пояснювальній записці зазначено, що нові норми вводяться з метою невідкладного доукомплектування Збройних сил Російської Федерації.

Раніше було підписано закон, що дозволяє особам без російського громадянства укладати контракти на військову службу. Такі контракти діятимуть до закінчення мобілізації, припинення дії воєнного стану або завершення воєнного часу.

Указ Путіна про «часткову мобілізацію» від 21 вересня 2022 року діє досі.