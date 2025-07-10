Журналиста Богдана Буткевича уволили из ГУР и мобилизовали: его жена связывает это с критикой власти

Журналиста Буткевича мобилизовали. Фото: Богдан Буткевич ФБ

Украинского журналиста Богдана Буткевича уволили с внештатной работы в Главном управлении разведки (ГУР) и мобилизовали. Несмотря на медицинские ограничения восстановили в статусе военнообязанного. Причиной этого является критика власти. Об этом сообщила его супруга, журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.



По ее словам, Буткевич в последние годы «внештатно выполнял проекты для ГУР на территории врага». Кроме того, у мужчины есть определенные проблемы со здоровьем, «он имеет несколько болезней глаз, которые ограничивали его службу в классическом понимании».



Данилюк-Ярмолаева уточнила, что 8 июля с ее супругом прекратило сотрудничество ГУР, а уже 9 июля уволили задним числом. Боле того, Буткевичу вернули статус военнообязанного в «Резерв +», объявили в розыск и собираются отправить в учебный центр «Десна». Журналистка уверена, что это все произошло после критики в адрес народной депутатки Марьяны Безуглой.



В свою очередь, ГУР в комментарии hromadske сообщило, что у них никогда не работал Богдан Буткевич.



В командовании Сухопутных войск «Украинской правде» добавили, что журналист до апреля 2025 года имел бронь, которая была снята в связи с изменением законодательства. Буткевич пришел в ТЦК, его признали годным для воинских частей обеспечения.



Пока журналист не комментировал эту ситуацию.



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