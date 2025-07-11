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В российской Туле беспилотники атаковали район крупнейших военных заводов РФ — СМИ

11 июля 2025, 15:27

В российской Туле беспилотники атаковали район крупнейших военных заводов РФ — СМИ

Дроны атаковали в российской Туле район, где расположены крупнейшие военные предприятия России Дроны атаковали в российской Туле район, где расположены крупнейшие военные предприятия России

В ночь на 11 июля в российской Туле были слышны взрывы в Пролетарском районе города, сообщают местные жители. Там расположены 3 крупнейших предприятия оборонной промышленности РФ. Издание ASTRA геолоцировало видео очевидцев.  

На кадрах местные жители запечатлели звуки взрывов в Туле. Съемка ведется на фоне двух высотных домов. Согласно анализу ASTRA, это многоэтажные дома на улице Хворостухина (дома 17 и 19) в Пролетарском районе. 

Примерно в 1,8 и 2,3 и 2, 1 километрах от этих домов — на улице Щегловская засека расположены АО «Конструкторское бюро приборостроения», которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия, научно-производственное объединение СПЛАВ (НПО СПЛАВ), производящее реактивные системы залпового огня, и АО «Щегловский вал» — одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности, которое разрабатывает управляемое оружие для сухопутных войск, системы ПВО и боевое стрелковое оружие, обратила внимание ASTRA.

По сообщению губернатора Тульской области, в результате атаки один человек погиб, еще один ранен.

Ранее, 18 и 20 июня, БПЛА уже атаковали АО «Конструкторсоке бюро приборостроения имени им. академика А.Г. Шипунова» в Туле. 18 июня было повреждено здание электроподстанции, три склада с продукцией и административное здание. Произошел пожар площадью 400 кв. метров. 

Вторая атака произошла в ночь на 20 июня. Один беспилотник попал в ангар для загрузки готовой продукции. По данным ASTRA, там повреждена крыша и стены. Работа предприятия была полностью остановлена.

В результате атаки 25 мая был поврежден один из цехов предприятия АО «Щегловский вал». По данным источников ASTRA, обломки беспилотника тогда упали на территорию предприятия и повредили крышу и остекление механического цеха. 

До этого, в ночь на 22 мая в Туле был поражен один из действующих цехов принадлежащего «Ростеху» НПО «СПЛАВ» — производителя РСЗО, авиаракет, тяжелых огнеметных систем и боеприпасов к ним. Цех загорелся. Также пожар произошел на электроподстанции, выяснила ASTRA. До этого завод атаковали 7 мая.

Напомним, авиационный завод в Московской области России, а также нефтебаза, вероятно, были целями атаки беспилотников ночью 11 июля. Об атаке БПЛА ночью сообщали жители города Луховицы Московской области — рядом с местом предполагаемой атаки находятся Луховицкий авиационный завод им. П.А. Воронина и местная нефтебаза.

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