У російській Тулі безпілотники атакували район найбільших військових заводів РФ — ЗМІ

Дрони атакували у російській Тулі район, де розташовані найбільші військові підприємства Росії

У ніч проти 11 липня у російській Тулі було чути вибухи у Пролетарському районі міста, повідомляють місцеві жителі. Там розташовані 3 найбільші підприємства оборонної промисловості РФ. Видання ASTRA геолокувало відео очевидців.

На кадрах місцеві жителі зняли звуки вибухів у Тулі. Зйомка ведеться на тлі двох висотних будинків. Згідно з аналізом ASTRA, це багатоповерхові будинки на вулиці Хворостухіна (будинки 17 та 19) у Пролетарському районі.

Приблизно в 1,8 і 2,3 і 2,1 кілометрах від цих будинків — на вулиці Щегловська засіка розташовані АТ «Конструкторське бюро приладобудування», яке займається розробкою високоточної керованої зброї, науково-виробниче об'єднання СПЛАВ (НВО СПЛАВ), що виробляє реактивні системи залпового вогню, та АТ «Щеглівський вал» — одне з найбільших підприємств оборонної промисловості, яке розробляє керовану зброю для сухопутних військ, системи ППО та бойову стрілецьку зброю, звернула увагу ASTRA.

За повідомленням губернатора Тульської області, внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна поранена.

Раніше, 18 та 20 червня, БПЛА вже атакували АТ «Конструкторське бюро приладобудування імені ім. академіка О.Г. Шипунова» у Тулі. 18 червня було пошкоджено будівлю електропідстанції, три склади з продукцією та адміністративну будівлю. Сталася пожежа площею 400 кв. метрів.

Друга атака відбулася у ніч проти 20 червня. Один безпілотник поцілив у ангар для завантаження готової продукції. За даними ASTRA, там пошкоджено дах та стіни. Роботу підприємства було повністю зупинено.

Внаслідок атаки 25 травня було пошкоджено один із цехів підприємства АТ «Щеглівський вал». За даними джерел ASTRA, уламки безпілотника тоді впали на територію підприємства та пошкодили дах та скління механічного цеху.

До цього, в ніч проти 22 травня в Тулі був уражений один із діючих цехів НВО «СПЛАВ», що належить «Ростеху» — виробника РСЗВ, авіаракет, важких вогнеметних систем і боєприпасів до них. Цех спалахнув. Також пожежа сталася на електропідстанції, з'ясувала ASTRA. До цього завод атакували 7 травня.

Нагадаємо, авіаційний завод у Московській області Росії, а також нафтобаза, ймовірно, були цілями атаки безпілотників уночі 11 липня. Про атаку БПЛА вночі повідомляли мешканці міста Луховиці Московської області — поряд із місцем передбачуваної атаки знаходяться Луховицький авіаційний завод ім. П.А. Вороніна та місцева нафтобаза.