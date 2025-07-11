Андреевка Краматорского района осталась без света из-за атак армии РФ

Из-за российских обстрелов повреждена система газоснабжения в селе Андреевка Краматорского района Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкоблгаз.
«Аварийная бригада Краматорского УГГ локализовала аварийную ситуацию, приостановив газоснабжение в 28 домов частного сектора. Впрочем, из-за повторного обстрела газоснабжение вынужденно отключено во всем населенном пункте — 51 дом частного сектора», — говорится в сообщении.
Как отмечается, проводить ремонтно-восстановительные работы пока невозможно в связи с угрозой обстрелов.
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