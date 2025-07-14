Массированный обстрел Днепропетровщины: трое раненых, разрушены дома и техника

Ночной обстрел Днепропетровской области российскими войсками привел к серьезным последствиям. В результате атаки ударных беспилотников по Днепровскому району пострадали трое мирных жителей.



Две 13-летние девочки получили ранения средней степени тяжести, а 51-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщается на сайте ГСЧС Днепропетровской области.



Из-за удара возник масштабный пожар, охвативший около 1000 м². Огонь уничтожил три жилых дома, два гаража, четыре хозяйственные постройки, а также лесной массив. Сгорели семь автомобилей, еще четыре повреждены осколками.

Кроме того, удары пришлись по Криворожскому району, где также вспыхнули пожары и повреждена инфраструктура. В Никопольском районе фиксировались атаки FPV-дронов и артиллерийские обстрелы, но, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.



Новостной портал «На повестке Днепр» опубликовал видео, показывающее последствия ночной атаки.

Напомним, 14 июля, в 11:00, российские войска атаковали Днепровский район Херсона с помощью беспилотника. Под удар попали двое мужчин, находившихся на остановке общественного транспорта.